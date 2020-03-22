إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، تسجيل 651 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت هيئة الحماية المدنية إنه "تم تسجيل 651 وفاة جديدة خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 5476 وفاة".

وأضافت إن "إجمالي عدد حالات الإصابة في إيطاليا ارتفع من 53578 إلى 59138 بزيادة قدرها 10.4 بالمئة وهي اقل زيادة في النسبة منذ ظهور المرض المعدي في 21 فبراير/ شباط".

وأشارت إلى أنه "من بين كل الإصابات بأنحاء البلاد تعافت تماما 7024 حالة اليوم الأحد مقارنة مع 6072 حالة في اليوم السابق. وبلغت الحالات بالعناية الفائقة 3009 مقابل 2857 حالة في السابق".

وبحسب "رويترز"، ظل إقليم لومباردي الشمالي الأكثر تضررا في وضع حرج مسجلا 3456 حالة وفاة و27206 حالة إصابة مقابل 3095 وفاة و25515 إصابة في السابق.

وأمس السبت، سجلت إيطاليا 793 وفاة بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.