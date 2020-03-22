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18:48 GMT22 مارس/ آذار 2020
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    إكس بوكس لايف

    انقطاع خدمة "إكس بوكس لايف" بسبب كورونا

    © Sputnik . Evgeny Biyatov   . إكس بوكس لايف
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    توقفت خدمة الألعاب "إكس بوكس لايف" Xbox Live أول أمس الجمعة، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع، وذلك بسبب أن ملايين الناس احتموا في منازلهم من تفشي فيروس كورونا.

    وذكرت شركة مايكروسوفت المالكة لخدمة Xbox Live حدوث مشكلات فنية نتيجة الضغط الكبير أدت إلى توقفها، ومنع الانقطاع في الخدمة المستخدمين من تسجيل الدخول إلى (إكس بوكس لايف)، كما تعطلت مزايا اجتماعية مما حرم خاصة اللعب المتعدد من العمل بصورة صحيحة.

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    © REUTERS / LINDSEY WASSON
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    وصرحت مايكروسوفت: "نعتقد أننا حددنا المشكلة التي تتسبب في مواجهة بعض الأعضاء مشكلات في تسجيل الدخول إلى (إكس بوكس)”. وأضافت: “شكرًا على تحليكم بالصبر مع عمل الفريق على حل المشكلة"، بحسب ما ذكر موقع "theverge".

    وأوضحت الشركة أن انقطاع خدمة "إكس بوكس لايف" الذي انتهى في وقت لاحق من يوم الجمعة، يُعزا في المقام الأول إلى أن المزيد من المستخدمين التزموا منازلهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

    تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 300 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 95 ألفا.

    وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 53 ألفًا في إيطاليا و29 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

    وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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    ألعاب, ألعاب, مدينة ألعاب, ألعاب فيديو, فيروس كورونا, فيفو إكس بلاي 7
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