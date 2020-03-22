تسجيل 38 إصابة بفيروس كورونا داخل سجون نيويورك

سجلت مدينة نيويورك، ما لا يقل عن 38 إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل منظومة السجون الخاصة بها، وهو ما يعد أكبر تفشي لمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به الفيروس، في السجون الأمريكية، منذ ظهور الوباء.

وبحسب شبكة "سي بي إس نيوز"، حذر ناشطون ومسؤولو الصحة منذ أسابيع من أن الفيروس ينتشر بسرعة في جميع أنحاء نظام السجون الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعثت، جاكلين شيرمان، الرئيسة المؤقتة لمجلس المدينة، رسالة إلى مسؤولي الولاية والمدينة أمس السبت، تطالبهم فيها بإطلاق سراح السجناء الأكثر عرضة لخطر الوفاة حال أصيبوا بالعدوى، وخفض عدد السجناء "بسرعة".

وكتبت في رسالتها: "تقليل عدد الأشخاص في السجون ينقذ الأرواح ويحد من انتشار العدوى بين الأشخاص المحتجزين وكذلك الموظفين. إذا لم يحدث ذلك فهناك خطر من إرباك نظام الرعاية الصحية لسجون المدينة وكذلك عملياته الأساسية".

وأوضحت في الرسالة إن 21 سجينا و12 من موظفي الإدارة وخمسة من العاملين في الخدمات الصحية المركزية أصيبوا بالفيروس، كما أن هناك 58 شخصًا آخر يخضعون للملاحظة بعد الاشتباه في إصابتهم.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ولاية نيويورك الأمريكية 8 آلاف إصابة. ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أكثر ثلاثة بلدان في العالم تسجيلا لعدد الإصابات بفيروس "كورونا"، بعد كل من الصين وإيطاليا.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 300 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 95 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 53 ألفًا في إيطاليا و29 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.