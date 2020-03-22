فرنسا تسجل 112 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل 112 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ليصل عدد الوفيات إلى 674 حالة.

وقال مدير عام الصحة جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس ليصل إلى 674 حالة وفاة خلال 24 ساعة".

وأضاف "سجلنا 1559 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين إلى 16018".

وأشار سالومون إلى "أن عدد الحالات الخطرة بلغ 1746"، معلنا في نفس الوقت عن "عودة 2200 مصاب إلى منازلهم بعد تعافيهم في المستشفى".

وأعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في وقت سابق من اليوم الأحد، وفاة أول طبيبٍ فرنسي بفيروس "كورونا المستجد" (كوفيد – 19).

وقال فيران، في مقابلة أجرتها معه إذاعة (إر.تي.إل) اليوم، "تم إعلامي مساء يوم أمس بوفاة طبيب في مستشفى وهي أول حالة وفاة لطبيب بحسب علمي".

وأمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام، بفرض قيود صارمة على تنقل الناس في فرنسا. وأغلقت المطاعم والحانات والمدراس في شتى أنحاء فرنسا وأمرت الحكومة الناس بأن يلزموا بيوتهم وألا يخرجوا إلا لشراء مستلزماتهم من السلع أو الذهاب للعمل أو التدريب أو للرعاية الطبية.