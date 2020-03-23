موري: لا أتصور حضور الرياضيين والجمهور "أولمبياد طوكيو" وسط تفشي كورونا

قال يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020، اليوم الاثنين 23 مارس/آذار، إنه لا يتصور حضور الرياضيين والجمهور دور الألعاب وسط تفشي عدوى وباء "كورونا" المستجد.

وجاءت تصريحات موري في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "رويترز"، والتي عبر فيها عن عدم سعادته بالانتقادات الموجهة إلى لجنة لقلة اهتمامها بسلامة الرياضيين.

وقال موري: "نحن مهتمون بالطبع بالرياضيين، ولكننا نهتم أيضا بتكاليف التأجيل، ونبحث حاليا التأجيل ضمن خيارات أخرى".

وتابع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي 2020 قوله: "منظمو الدورة سيبحثون خيار تأجيل الحدث الرياضي الكبير ضمن عدة سيناريوهات مختلفة يسعون إلى إعدادها في غضون أربعة أسابيع لكن الإلغاء غير مطروح".

واستمر بقوله "هناك فريق من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المحلية المنظمة سيبحث سبل المضي قدما في تنظيم الدورة الصيفية المقبلة".

واستدرك موري قائلا "علينا وبكل عناية ودقة النظر في خيارات لأن جوانب مالية كثيرة على المحك، لكننا لانفكر مطلقا في إلغاء الألعاب".

كما أشار أيضا إلى أنه لا يوجد أي تفكير في إحداث أي تغيير في انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية في 26 مارس الجاري.

وكان شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني قد قال في تصريحات سابقة إن تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خيارا إذا كان من المستحيل إقامة دورة الألعاب "بشكل كامل".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قالت إنها بدأت التجهيز "لخطط بديلة" لأولمبياد طوكيو 2020 ومن بينها التأجيل بعد اجتماع طارئ، يوم أمس، الأحد.

وستجري اللجنة الأولمبية مناقشات تفصيلية تتضمن خيار تأجيل موعد انطلاق الألعاب في 24 يوليو/تموز بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا، لكنها قالت إن إلغاء الألعاب بالكامل لن يحل أي مشاكل أو يساعد أي شخص.

وتوفي ما يزيد على 14700 ألف شخص حول العالم منذ تفشي الفيروس الذي أصبح مركزه في أوروبا الآن.

وازدادت المعارضة تجاه إقامة الألعاب في يوليو/تموز بشدة في آخر 48 ساعة، ودعت بعض الأطراف المعنية مثل الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى والعديد من اللجان الأولمبية الوطنية لتأجيلها بسبب الوباء.

وأثاروا العديد من المسائل خلال الأسبوع الماضي مع اللجنة الأولمبية الدولية، بما في ذلك عدم قدرة الرياضيين على الاستعداد بسبب القيود التي تسبب فيها الفيروس.