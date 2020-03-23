وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى أفغانستان

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين 23 مارس/آذار، إلى أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وقالت وكالة "رويترز" إن تلك الزيارة هدفها المساعدة في إنقاذ اتفاق تاريخي وقعته واشنطن مع حركة طالبان في نهاية فبراير/شباط وتعرقله الخلافات السياسية وأعمال العنف.

وهبطت الطائرة التي تقل بومبيو في كابول للقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه السياسي عبدالله عبدالله الذي يقول أيضا إنه رئيس البلاد.

وكان بومبيو قد أعرب في تصريحات سابقة عن رفض الولايات المتحدة أي محاولات لتشكيل حكومة موازية في أفغانستان.

وأضاف بومبيو، في بيان، "نعارض بشدة أي إجراء لتشكيل حكومة موازية وأي استخدام للقوة لحل الخلافات السياسية".

وأدى الرئيس الأفغاني أشرف غني اليمين لولاية رئاسية ثانية يوم 9 مارس/آذار، لكن منافسه على المنصب رفض الاعتراف بذلك وأقام مراسم تنصيب موازية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية غني وهو يؤدي اليمين في القصر الرئاسي في كابول في مراسم حضرها عدد من الدبلوماسيين الأجانب من بينهم المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد.

وأقام عبد الله عبد الله المرشح الرئاسي وخصم غني الذي ينازعه على نتيجة الانتخابات مراسمه الخاصة في نفس الوقت، ما يشير إلى أن محادثات بين الجانبين توسط فيه خليل زاد للتوصل إلى تسوية للأزمة باءت بالفشل.