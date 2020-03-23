1238 حالة إصابة في إسرائيل... ووزير الداخلية يلمح إلى إغلاق البلاد بالكامل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1238 بينهم 24 في حالة حرجة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فقد أظهرت بيانات وزارة الصحة، أن "74498 شخصا في عزلة، وأن 5268 اختبارا أُجريت للجمهور في الـ 24 الساعة الماضية".

وأضافت أنه "من بين العدد الإجمالي للمرضى، تم تحديد إصابة 1144 في حالة طفيفة، وتم إدخال حوالي 600 منهم إلى فنادق في تل أبيب والقدس أو في عزلة منزلية، في حين أن 32 منهم في حالة جيدة".

من جانبه، أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردن، عن "إحراز تقدم تدريجي بهدف فرض إغلاق أوسع في اسرائيل في ضوء انتشار فيروس كورونا".

واضاف: "سنمضي قدما تدريجيا في فرض الإغلاق، وسنطلب من مئات الآلاف من الأشخاص عدم الذهاب إلى العمل، وستقسم إسرائيل إلى مربعات أمنية وستقوم الشرطة مع الجيش بفحص الأشخاص الموجودين في الخارج".

وقررت إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق معابرها البرية مع مصر والأردن في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما ألمحت القناة العبرية الـ"13"، بأنه من الممكن إقامة حكومة طوارئ في إسرائيل.