طاقم محطة الفضاء الدولية لن يتواجد في اجتماع اللجنة المشتركة

سيعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين الوكالات بناء على توصية طاقم الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية لأول مرة دون مشاركة رواد الفضاء أنفسهم، وسيشاركون عن طريق الانترنت.

وقالت الخدمة الصحفية "اجتماع اللجنة المشتركة بين الوكالات للسماح بإرسال الطاقم إلى بايكونور للتحضير للرحلة إلى محطة الفضاء الدولية لن يتم إلغاؤه. سيعقد، ولكن رواد الفضاء أنفسهم سيكونون في غرفة معزولة وسيجيبون على أسئلة أعضاء اللجنة عبر الإنترنت".

وتضم اللجنة ممثلين عن روسكوسموس، والوكالة الفيدرالية للطب الحيوي، ومعهد المشاكل الطبية الحيوية، ومركز تدريب رواد الفضاء، والمؤسسات الصناعية، والشركاء الأجانب.

ومن المقرر إطلاق مركبة الفضاء المأهولة سويوز "ام اس-16" مع الطاقم في 9 أبريل 2020 من قاعدة بايكونور الفضائية. ويضم الطاقم الرئيسي رواد الفضاء الروس أناتولي إيفانيشين وإيفان واجنر، رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر كاسيدي.

وبسبب الوضع مع فيروس "كورونا"، لن يتمكن الصحفيين الذين يغطون عمليات الإطلاق من الذهاب إلى بايكونور، وبالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة، لن تتمكن عائلات رواد الفضاء من القدوم، وتم إلغاء المؤتمر الصحفي للطاقم، الذي كان من المفترض أن يعقد بعد اجتماع اللجنة المشتركة بين الوكالات، وسيعقد المؤتمر الصحفي في بايكونور عن طريق البث المباشر على الإنترنت.