الفلبين: تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفلبين، اليوم الاثنين، 82 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن إجمالي المصابين بعدوى وباء "كورونا" المستجد بلغ 462 حالة.

ولكن ظلت الوفيات عند 33 شخصا، وفقا لإحصائيات وزارة الصحة الفلبينية.

وقال وزير الصحة الفلبيني، فرانسيسكو دوكي: "حالات الإصابة المؤكدة، يمكن أن ترتفع بمجرد توفير سلطات البلاد المزيد من مجموعات الاختبار".

وكانت الفلبين قد فرضت إجراءات صارمة للعزل المنزلي وأوقفت الأعمال وحركة التنقلات عبر جزيرة لوزون، لتضع نصف السكان في حالة عزل في محاولة حازمة لتحجيم انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، سلفادور بانيلو، إن الحكومة ستبدأ على الفور بإلزام الناس بالبقاء في منازلهم والاعتماد على خدمات توصيل الطعام والإمدادات الطبية، بينما سيتم تعليق الأعمال ووسائل النقل باستثناء الخدمات الضرورية، وذلك بحسب وكالة "رويترز".