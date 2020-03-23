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10:17 GMT23 مارس/ آذار 2020
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    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

    مسؤول ألماني يرجح عدم إصابة ميركل بفيروس كورونا

    © REUTERS / YVES HERMAN
    العالم
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (62)
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    قال مدير مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها التقت لفترة قصيرة فقط مع طبيب ثبت في وقت لاحق أنه مصاب بفيروس كورونا لذا هناك احتمال كبير عدم إصابتها.

    وتلقت ميركل بعد ظهر يوم الجمعة لقاحا ضد المكورات الرئوية، وهي بكتيريا تسبب الالتهاب الرئوي، من الطبيب وخضعت للحجر الصحي أمس الأحد بعد أن علمت بأن نتائج الفحوص التي أجريت له جاءت إيجابية، بحسب وكالة "رويترز".

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
    © REUTERS / Annegret Hilse
    وضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحجر الصحي
    وقال هيلجه براون، مدير مكتب ميركل، إنها التقت بالطبيب لفترة قصيرة.

    وأضاف في برنامج حواري على شاشة تلفزيون (إيه.آر.دي) في وقت متأخر أمس الأحد "لذلك نحن متفائلون بأن المستشارة ربما لم تنتقل لها العدوى على الإطلاق".

    وقال المتحدث باسم ميركل (65 عاما)، أمس الأحد، إنها ستواصل عملها من المنزل، وستخضع للفحوص بشكل متكرر خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أنه من السابق لأوانه إجراء اختبار حاسم لها.

    وقالت ميركل إنها لن تسعى لولاية خامسة كمستشارة في الانتخابات الاتحادية المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

    وبلغت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا نحو 24 ألفًا بحلول اليوم الأحد، بزيادة 1600 إصابة عن أمس، كما بلغت الوفيات 93 حالة وفاة. تعد ألمانيا ثالث أكثر الدول تسجيلًا للإصابات في أوروبا، والخامسة عالميًا.

    عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 300 ألف إصابة، وأكثر من 13 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 95 ألفا.

    وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 53 ألفًا في إيطاليا و29 ألفا في الولايات المتحدة، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

    وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (62)

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    الكلمات الدلالية:
    ألمانيا, أنجيلا ميركل, ميركل, فيروس كورونا
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