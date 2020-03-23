مقتل 7 أشخاص وفقدان اثنين نتيجة الفيضانات في إيران

وقال الخالدي، في بيان نشر من قبل القسم الإعلامي للإسعاف: "أدت الأمطار الغزيرة إلى تدفقات طينية في مقاطعات هرمزجان وبوشهر وسيستان وبلوشستان وفارس وكوم وجليان وجنوب خراسان ومازندران وسمنان وكرمان، حيث أصيب 17 شخصا، وفقد اثنان، وقتل 7".
سیل در— کهکشان پیروزی (@Victorygalaxy0) March 23, 2020
#عسلویه سایت۲ منطقه ویژه پارس جنوبی بین #عسلویه و #کنگان pic.twitter.com/r0fyWV2Ikh
في شهري مارس/آذار-أبريل/نيسان، كقاعدة عامة، يزداد هطول الأمطار في إيران، ما يؤدي إلى الفيضانات والتدفقات الطينية في أجزاء مختلفة من البلاد. هذا الربيع لم يكن استثناء - الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات في عشر مقاطعات من البلاد.
وفي العام الماضي، في شهري مارس/آذار-أبريل/نيسان، أثرت الفيضانات على أكثر من نصف مقاطعات البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وتسبب في أضرار جسيمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)