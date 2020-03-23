مقتل 7 أشخاص وفقدان اثنين نتيجة الفيضانات في إيران

قال مجتبى خالدي، المتحدث الرسمي باسم الإسعاف الإيرانية، إن 7 أشخاص قتلوا بسبب فيضانات الربيع وفقد اثنان آخران.

وقال الخالدي، في بيان نشر من قبل القسم الإعلامي للإسعاف: "أدت الأمطار الغزيرة إلى تدفقات طينية في مقاطعات هرمزجان وبوشهر وسيستان وبلوشستان وفارس وكوم وجليان وجنوب خراسان ومازندران وسمنان وكرمان، حيث أصيب 17 شخصا، وفقد اثنان، وقتل 7".

في شهري مارس/آذار-أبريل/نيسان، كقاعدة عامة، يزداد هطول الأمطار في إيران، ما يؤدي إلى الفيضانات والتدفقات الطينية في أجزاء مختلفة من البلاد. هذا الربيع لم يكن استثناء - الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات في عشر مقاطعات من البلاد.

وفي العام الماضي، في شهري مارس/آذار-أبريل/نيسان، أثرت الفيضانات على أكثر من نصف مقاطعات البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وتسبب في أضرار جسيمة.