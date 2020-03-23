قفزت للمركز الثالث... أمريكا تعلن إصابة أكثر من 30 ألفا من مواطنيها بكورونا

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إنه تم فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وجاءت نتيجة أكثر من 30 ألفا منهم إيجابية.

القاهرة – سبوتنيك. وأكد بنس، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الاختبار أصبح أكثر فأكثر متاحًا كل يوم... في تقرير اليوم تم اختبار 254 ألف أمريكي وتلقوا نتائج... مع وجود أكثر بقليل من 30 ألف اختبار إيجابي".

وأضاف "يمكننا إبطاء انتشار الفيروس، ويمكننا حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا، فلنفعل ذلك".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته تعمل على إرسال العديد من الإمدادات الطبية إلى الولايات المتضررة مثل نيويورك وواشنطن، بعدما تضررتا بشكل كبير من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "لدينا العديد من الإمدادات الطبية ترسل إلى الولايات المتضررة مثل نيويورك وواشنطن".

وأضاف "الحرس الوطني سيقوم بالتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الولايات المتضررة".

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "التقارير حول أن مصدر فيروس كورونا هو أمريكا مغلوطة"، وذلك بعد أن ألمحت الصين إلى ذلك، فضلا عن اتهامات من قادة إيرانيين.

وحتى كتابة تلك السطور، تبلغ الإصابات في مختلف الدول الموبوءة 341,722 وعدد الوفيات 14,765، وتأتي الصين في المركز الأول بـ81 ألفا و454 مصابا، ثم إيطاليا بـ59 ألفا و138 مصابا، ثم الولايات المتحدة بـ35 ألفا و242 مصابا، يليها إسبانيا (29,909) فألمانيا (24,904) فإيران (21,638) وفرنسا (16,257).