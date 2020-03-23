ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 1812 بعد وفاة 127

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد إلى 1812 حالة وفاة، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات 23049 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا الى 1812 حالة والاصابات الى 23049 وتعافي 8376 إصابة".

ولفت جهانبور إلى أن "متوسط أعمار المصابين هو 59 عاما، في حين متوسط الأعمار بين المتوفين 64 عاما"، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وكانت منظمة الصحة العالمة أعلنت، في 11 مارس/ آذار 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية.

وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 339 ألف حالة.