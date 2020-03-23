"الإنفوداميك" ينتشر بين مواطني الدول الموبوءة بكورونا... كوريا الجنوبية: احموا أنفسكم

حثت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، المواطنين على عدم تصديق التقارير المضللة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن ما يسمى "الإنفوداميك" يجعل احتواء الفيروس أصعب.

وقد حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من أن تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد أدى لانتشار ما يُسمى "بالإنفوداميك"، أي كمية كبيرة من المعلومات المغلوطة على الشبكة العنكبوتية تتكون عادة من معلومات مضللة أو إشاعات.

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وفي ظل تداول عدد كبير من القصص المتعلقة بكوفيد-19 على منصات التواصل الاجتماعي، حذرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية من أن المعلومات المغلوطة تعطل مجهودات الحجر الصحي وتعرض الكثيرين للخطر، وفقا لوكالة "يونهاب".

وذكرت السلطات أن الإنفوداميك يؤثر في استجابة البلاد لتفشي الفيروس ويزيد من تخبط العامة حول مصدر ونوعية المعلومات التي يمكنهم الثقة بها، ما يؤدي بدوره إلى مزيد من الخوف والذعر.

وقد أبلغت البلاد في وقت سابق عن عشرات الإصابات المؤكدة بالفيروس المعدي، بشكل مرتبط بكنيسة كورية محلية قامت برش ماء مالح في أفواه تابعيها بشكل جماعي، اعتقادا منها بأن هذا يقيهم من الإصابة بالعدوى.

بيد أن هذا قد يرفع من خطورة حدوث عدوى جماعية بين أتباع الكنيسة وفقا لخبراء في المؤسسة الصحية.

وتطالب السلطات المواطنين بالتأكد أولا من مصدر المعلومة ومما إذا كانت المعلومة مثبتة علميا.

هذا وقد أبلغت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن أدنى عدد إصابات يومية منذ نهاية الشهر الماضي، في ظل تعزيز البلاد لقواعد ما يعرف باسم حملة "التباعد الاجتماعي" لتحجيم تفشي المرض.

وقد بلغ عدد الإصابات الإجمالية بالفيروس المستجد داخل البلاد 8961 حالة، بما يشمل 64 حالة إصابة جديدة تم الإعلان عنها اليوم، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وحتى كتابة تلك السطور، تبلغ الإصابات في مختلف الدول الموبوءة 341722 وعدد الوفيات 14765، وتأتي الصين في المركز الأول بـ81 ألفا و454 مصابا، ثم إيطاليا بـ59 ألفا و138 مصابا، ثم الولايات المتحدة بـ35 ألفا و242 مصابا، يليها إسبانيا (29909) فألمانيا (24904) فإيران (21638) وفرنسا (16257).