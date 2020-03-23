إسبانيا تسجل 462 وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى 2182

أعلنت وزارة الصحة الأسبانية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 2182 بعد تسجيل 462 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

موسكو - سبوتنيك. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم "عدد الوفيات بسبب كورونا ارتفع إلى 2182 بعد تسجيل 462 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه: "بلغ إجمالي الإصابات 33089 بعد تسجيل 4500 حالة إصابة جديدة"، مشيرة إلى أن "ما يقرب من 2300 شخص في حالة خطيرة".

وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 339 ألف حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.