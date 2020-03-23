نيجيريا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

أعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض في تغريدة، اليوم الاثنين، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 67 عاما، وعاد من رحلة علاج في بريطانيا، وكان يعاني من مشاكل صحية مزمنة من بينها ورم نخاعي متعدد وداء السكري وكان يخضع للعلاج الكيميائي، حسبما ذكرت "رويترز".

ومنعت نيجيريا، اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، دخول الوافدين من 13 دولة من الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا، حسبما ذكر مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا.

وأضاف المركز، في تغريدة بتويتر أن جميع الدول المدرجة في القائمة رُصد بها أكثر من ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان.

وأردف المركز "نحث مواطنينا على الحد من السفر غير الضروري إلى هذه الدول"، مضيفا أن الحكومة علقت مؤقتا إصدار جميع التأشيرات التي تُمنح عند الوصول.

وأغلقت عدة دول أفريقية الحدود وألغت رحلات الطيران وفرضت شروطا صارمة على دخول أراضيها وحجرا صحيا.