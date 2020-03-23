بلجيكا: ارتفاع عدد ضحايا "كورونا" إلى 88 بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الاثنين، عن وفاة 13 شخصا بفيروس "كورونا المستجد"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع ضحايا الفيروس 88 شخصا، إلى جانب 3743 مصابا بعد تسجيل 342 حالة إصابة جديدة.

أمستردام - سبوتنيك. وقالت الهيئة الاتحادية للصحة العامة وسلامة الأغذية والبيئة البلجيكية، خلال مؤتمر صحافي نقلته الوكالة الإخبارية البلجيكية اليوم الاثنين: "نعلن عن 13 حالة وفاة جديدة، على خلفية الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بلادنا مع الأسف".

وتابعت "وبذلك يرتفع العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس في بلادنا إلى 88 حالة وفاة منذ يوم أمس. وقد تم الإبلاغ عن 342 حالة إصابة جديدة بالفيروس في بلدنا، فأصبح العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى الآن 3743 مصابا".

وخلال المؤتمر أكدت الهيئة الاتحادية للصحة العامة، أن هذه الأرقام، أقل من الأرقام الحقيقية. إذ أن اختبار الإصابة بالفيروس يجري على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والعاملين في المستشفيات، وكبار السن".

وقال رئيس قسم الأمراض الفيروسية، في جامعة خيمت، البروفيسور ستيفن فان خوت، خلال المؤتمر الصحافي: "للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس، نرى انخفاضا حذرا في أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس. لكننا لسنا متأكدين بعد من أن هذا الانخفاض سيستمر خلال الأيام المقبلة".

ويذكر أن 322 شخصا في بلجيكا قد دخلوا العناية المركزة جراء الإصابة بالفيروس، فيما لا يزال 1643 شخصا يخضعون للعلاج.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة"، 350 ألف شخص، وبلغ عدد الوفيات نحو 15 ألف شخص حول العالم.