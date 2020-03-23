بالفيديو.. سرقة في متجر بكاليفورنيا والشرطة ترفض التدخل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الناس في ولاية كاليفورنيا يقتحمون المتاجر ويجمعون البضائع من الرفوف في أكياس ويخرجون دون دفع ثمن البضائع.

— Лента.ру (@lentaruofficial) March 23, 2020

ويبين الفيديو كيف يدخل رجل وامرأة معا إلى المتجر ويأخذون البضائع من الرفوف ويضعونها في كيس ورقي كان بحوزتهم ويخرجون بهدوء .

في المقابل وقف موظفو المتجر غير قادرين على فعل شيء لرفض رجال الشرطة المجيء وإلقاء القبض عليهم.

مع تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 35 ألف إصابة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الوفيات إلى ما لا يقل عن 471 شخصا، قرّر حاكم كاليفورنيا غايفن نيوسوم مساء الخميس الماضي فرض حجر على الولاية بكاملها وعلى سكّانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وذلك لتعزيز جهود مكافحة الفيروس.