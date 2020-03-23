اليونان تحظر الرحلات من بريطانيا وتركيا مع ارتفاع الإصابات بكورونا

علقت اليونان، اليوم الاثنين، الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وتركيا، في الوقت الذي بدأ فيه سريان حظر تجوال في البلاد.

وبدأ تطبيق الحظر الساعة 0400 بتوقيت غرينتش (السادسة صباحا بتوقيت أثينا)، اليوم الاثنين، 23 مارس/ آذار وينتهي 1300 بتوقيت غرينتش في 15 ابريل/ نيسان، بحسب وكالة "رويترز".

وقيل إنه إجراء مؤقت ووقائي في إطار جهود أخرى لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وشهدت اليونان، أمس الأحد، أكبر ارتفاع لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في يوم واحد بلغت 94 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 624 حالة مع ارتفاع الوفيات إلى 15 حالة.

وأعلن رئيس الوزراء حظر التجوال مع بعض الاستثناءات لتقييد حركة الأفراد وهو القرار الأحدث ضمن سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس. وأغلقت اليونان بالفعل حدودها أمام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والقادمين من إيطاليا وإسبانيا.

وانتشرت قوات الشرطة في شوارع أثنيا، اليوم الاثنين، لفرض حظر التجوال الذي يسمح للأفراد بالخروج فقط بتصاريح خاصة.