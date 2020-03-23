سويسرا تسجل 1046 إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة فقط

سجلت سويسرا، مساء اليوم الاثنين، 1046 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في آخر 24 ساعة فقط.

وصرحت سلطات الصحة السويسرية، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز"، أن إجمالي إصابات كورونا وصل إلى 8060 حالة.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة السويسري إن عدد الوفيات ارتفع ستة حالات في آخر 24 ساعة ليصل إلى 66 حالة.

وبذلك تكون مقاطعة تيسينو، الواقعة على الحدود مع إيطاليا، أشد مقاطعات سويسرا تضررا بالمرض إذ ارتفع عدد المصابين فيها إلى 918 حالة إصابة و28 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن "المستشفيات في إقليم تيسينو المتاخم لحدود إيطاليا، الأكثر تضررا في أوروبا، تواجه ضغطا شديدا".

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.