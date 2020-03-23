ترامب يثق في قدرة اليابان على اتخاذ القرار المناسب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة "ستسترشد" بالقرار الياباني بشأن تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في موعدها من عدمه في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم وانسحاب كندا وأستراليا من الدورة.

وكتب الرئيس الأمريكي في تويتر "سنسترشد بتوجيهات رئيس الوزراء الياباني آبي، وهو صديق مخلص للولايات المتحدة، وهو رجل أدى عملا رائعا على مستوى الاستعداد لاستضافة الأولمبياد، وبالنسبة لإقامة الدورة الأولمبية في اليابان فإنه سيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن".

We will be guided by the wishes of Prime Minister Abe of Japan, a great friend of the United States and a man who has done a magnificent job on the Olympic Venue, as to attending the Olympic Games in Japan. He will make the proper decision! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020

​وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين، إن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف لا يمكن أن تعقد في ظل الظروف الحالية بسبب وباء فيروس كورونا العالمي، مما يوحي لأول مرة بأنه قد يتعين تأجيلها.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات للعدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص.