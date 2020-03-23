إغلاق المسجد الأقصى أمام الجميع بسبب فيروس كورونا... فيديو

منع الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، دخول الإسرائيليين والسياح الأجانب إلى ساحات المسجد الأقصى، ماعدا مجموعة صغيرة من موظفي دائرة الأوقاف، وذلك بعد أن أغلقت جميع الأبواب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن شخص اسمه "سليمان مسودة" بأن الشرطة منعت الإسرائيليين والسياح الأجانب من دخول ساحات المسجد الأقصى، وذلك كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا، كما أغلقت جميع الأبواب ومنعت الفلسطينيين من الصلاة في المسجد.

מסגד אל-אקצא אמנם נסגר למתפללים, אבל התפילות עדיין מתקיימות. בסרטון: עובדי הוואקף נושאים את תפילת הצהריים @kann_news pic.twitter.com/cZgOjdMPn1 — Suleiman Maswadeh סולימאן מסוודה (@SuleimanMas1) March 23, 2020

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تغريم كل فلسطيني بمبلغ 5000 شيكل (1400 دولار أمريكي) في حال لم يلتزم بالتعليمات، التي تنص على عدم دخول المسجد والصلاة فيه، حسب ما ذكره موقع "عرب 48" الفلسطيني.

من جانبها، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، مساء أمس الأحد، تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى، ابتداء من فجر اليوم الإثنين، لفترة مؤقتة، وذلك "استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا".

وقال مجلس الأوقاف في بيان صدر عنه، مساء الأحد، إنه عقد جلسة طارئة استعرض خلالها التطورات الصحية التي تمر فيها مدينة القدس وباقي البلاد، وتابع المجلس الإجراءات والتعليمات الجديدة الصادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة.

وأضاف أن تعليق حضور المصلين إلى الأقصى سيبدأ فجر اليوم الإثنين، لفترة مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد.

كما يستمر رفع الأذان بالأقصى في كافة الأوقات، على أن يؤدي جميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى المتواجدين، الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية.

وأهاب المجلس بالمواطنين تفهم الدواعي الشرعية والصحية لهذا القرار، ويحثهم الالتزام بأداء الصلاة في منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي.

يأتي هذا القرار عقب أسبوع من إعلان الدائرة إغلاق المصليات المسقوفة داخل المسجد الأقصى والسماح بالصلاة في ساحاته الخارجية، لمنع انتشار الوباء العالمي.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص