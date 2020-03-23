نائب المستشارة الألمانية: ميركل بصحة جيدة ولكنها تعمل من المنزل

قال نائب المستشارة الألمانية، أولاف شولز، إن أنغيلا ميركل، التي دخلت أمس الأحد، إلى الحجر الصحي بعد مخالطتها لطبيب مصاب بفيروس كورونا، بصحة جيدة لكنها تعمل من المنزل.

وذكر شولز، وزير المال الألماني في مؤتمر صحفي، البوم الاثنين: "المستشارة بصحة جيدة في الوقت الحالي. إنها ببساطة تعمل من المنزل، مثل العديد من الأشخاص الآخرين الذين اضطروا إلى عزل أنفسهم في المنزل".

وأضاف: "إنها نشطة: لقد عقدنا اجتماع مجلس الوزراء معا هذا الصباح. ليس بالفيديو، ولكن بالطبع نحن جميعا نعرف أصوات بعضنا بعضا".

كما ذكر أنه سيتحدث بدلا من ميركل في مجلس النواب يوم الأربعاء.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية قد أعلن، أمس الأحد، وضع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في الحجر الصحي، بعدما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بيان، إن المستشارة الألمانية قررت الخضوع للحجر الصحي المنزلي، بعد تقارير أفادت بأن نتيجة اختبار الطبيب الذي قام بمنحها أحد التطعيمات، أظهرت إصابته بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا.

أضاف البيان: "أُبلغت المستشارة بعد خطاب صحفي اليوم، أن الطبيب الذي أعطاها لقاحًا وقائيًا يوم الجمعة، تم تشخيص إصابته بالفيروس التاجي. وسيتم إخضاعها للفحوصات الطبية المتعلقة بنفس المرض".