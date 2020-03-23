"سنتخطى ذلك وسنكون أقوى من أي وقت"...إيفانكا توجه رسالة بسبب كورونا..فيديو

وجهت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، اليوم الاثنين، الشكر للأطباء والممرضين وكل من هم في الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها ترفع الصلوات من أجلهم.

ظهرت إيفانكا في مقطع مصور على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي توجه الشكر للأطباء وكل من يساهم في إيقاف هذا المرض،

قائلة: "أنه صباح يوم الاثنين الآن في العاصمة واشنطن، عالم شجاع، وكثيرون يعزلون أنفسهم، فيما يتواجد آخرون في الحجر الصحي، ولكل الأطباء والعاملين بالمجال الصحي، وفي الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا والحفاظ على أمتنا قوية، نحن نشكركم، وصلاوتنا لكم لتكونوا سالمين، ونحن ممتنين لما تقدموه لنا، نحن في هذا معا، وسوف نتخطى ذلك، وسنكون أقوى من أي وقت مضى، وسوف نكون متصلين بإنسانيتنا، ومبادئنا الأساسية".

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إنه تم فحص أكثر من 250 ألف أمريكي لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وجاءت نتيجة أكثر من 30 ألفا منهم إيجابية.

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "لدينا العديد من الإمدادات الطبية ترسل إلى الولايات المتضررة مثل نيويورك وواشنطن".