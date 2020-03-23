الرئيس الإيراني يوعز بالإسراع في قياس حرارة ركاب السيارات

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، الجهات المعنية، للتركيز على الدقة والسرعة في قياس درجة حرارة الركاب على الطرق السريعة.

وفي اتصال عبر فيديو كونفرانس مع المشرف المسؤول على جمعية الهلال الأحمر السيد همتي، اطلع الرئيس حسن روحاني على حجم المركبات المارة على الطريق السريع بين طهران وقم، وكيفية إجراء اختبارات الحرارة لركاب السيارات، وأكد ضرورة خفض تأخير المواطنين وإجراء الاختبارات الضرورية في أسرع وقت ممكن، كما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الرسمية الإيرانية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة إثر فيروس كورونا المستجد إلى 1812 حالة وفاة، بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات 23049 إصابة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص.