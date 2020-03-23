فرض حجر على الموظفين... السفير الأمريكي في بوركينا فاسو يصاب بـ"كورونا"

أعلن سفير الولايات المتحدة في دولة بوركينافاسو، أندرو يونغ، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا فرض حجر صحي على جميع موظفي السفارة.

وأوضح يونغ، في تغريدة على "تويتر"، أن الفحوصات أكدت إصابته بالفيروس، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة في جمهورية بوركينافاسو إلى 75، والوفيات إلى 5.

Solidarité. J'ai reçu un test positif pour COVID-19. L'ambassade des États-Unis a pris des mesures pour mettre en quarantaine les membres de la communauté touchés. Nos services aux citoyens américains se poursuivront ainsi nos efforts pour soutenir le GoBF contre le virus. — Andrew Young (@AYoungDiplomat) March 22, 2020

يشار إلى بوركينافاسو، الدولة التي سجلت أول حالة وفاة لمصابي فيروس كورونا في منطقة الساحل، كانت قد أعلنت إصابة 4 من وزرائها بفيروس كورونا، وفرضت حظر التجول الجزئي على أراضيها.

وتتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في القارة الأفريقية يوما بعد يوم، فيما لا تتوفر دول القارة السمراء على أنظمة صحية قادرة على مواجهة هذا الوباء الفتاك. وللتقليل من مخاطر انتشاره، أقدمت العديد من هذه الدول على غلق حدودها وتعليق الرحلات الجوية.

وقال إريك دو لابورت، مدير وحدة الأمراض المعدية في معهد البحوث والتطوير بمدينة مونبولييه الفرنسية في تصريح لـ"فرانس24": "كنا نعتقد أن العدوى ستنتقل إلى أفريقيا عن طريق العمال الصينيين. لكن نلاحظ اليوم أن الحالات المشخصة أتت من أوروبا".