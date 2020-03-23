هولندا تسجل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الضحايا 213

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الوفيات إلى 213، وقد استمرت أعداد الإصابات بالازدياد ليبلغ العدد الكلي حتى الآن إلى 4749 إصابة، وذلك بعيد تسجيل 545 حالة جديدة خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية.

أمستردام- سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي، اليوم الاثنين، على الموقع الإلكتروني للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي: "منذ يوم أمس، توفي 34 مريضا على خلفية الإصابة بفيروس كورونا المستجد. حتى اللحظة توفي ما مجموعه 213 شخصا جراء المرض في بلادنا".

وأضاف البيان: "وقد تم تأكيد إصابة 545 شخصا بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يرتفع العدد للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في البلاد إلى 4749 شخصا. وقد تم إدخال 1230 شخصا منهم إلى المستشفى حتى الآن".

وتابع البيان على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة: "معظم الأشخاص المصابين بالفيروس يتمركزون في مقاطعة شمال برابانت، والتي سجلت حتى الآن 1558 إصابة، تليها مقاطعة جنوب هولندا ب 647 إصابة. وأخيرا مقاطعة شمال هولندا والتي سجلت أدنى عدد للإصابات بـ 600 إصابة".

جدير بالذكر أن أعمار المتوفين في هولندا جراء الإصابة بفيروس كورونا، تتراوح أعمارهم بين 55 سنة و97 عاما.