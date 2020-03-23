ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا إلى 402

أعلن وزير الصحة في جنوب أفريقيا، زفيلي مخيز، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في بلاده إلى 402 حالة.

وجاء في بيان صحفي للوزير، على موقع " تويتر": "حتى الآن، هناك 402 حالة مؤكدة بالإصابة بـ (كوفيد-19) في جنوب أفريقيا. وهذا يعني أنه منذ بيان الأمس، كانت هناك زيادة بلغت 128 حالة (من حالات الإصابة بفيروس كورونا)".

​وكانت منظمة الصحة العالمة أعلنت، في 11 مارس/ آذار 2020، أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية.

وتجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 15 ألف شخص، ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 350 ألف حالة.