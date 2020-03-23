الصين تعلن مفاجأة سارة عن بؤرة الإصابة بـ"فيروس كورونا"

أعلنت السلطات الصينية عن أن ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، لم تسجل حالات إصابة جديدة مؤكدة، اليوم.

وقال مي فنغ، المسؤول في لجنة الصحة الصينية، اليوم الاثنين، إن هذا يعد اليوم الخامس على التوالي الذي لا يتم تسجيل فيه أية إصابات في ووهان، بحسب موقع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأوضح فنغ في مؤتمر صحفي في بكين: "لم يتم تسجيل حالات مؤكدة أو مشتبه بها جديدة في مدينة ووهان، حاضرة مقاطعة هوبي الأكثر تضررا من المرض، لمدة خمسة أيام على التوالي".

وأكد المسئول الصيني أن "عدد الحالات المصابة القائمة يواصل الانخفاض"، وشدد على أن "عدم تسجيل حالات جديدة لا يعني عدم وجود خطر".

وقال فنغ: "ما زالت هناك مخاطر ممكنة لتفشي المرض والتفشيات في تجمعات".

وتابع: "تم بذل جهود مضنية منذ إغلاق ووهان قبل شهرين"، مشيرا إلى أنه مازال هناك عمل شاق في الوقاية من المرض والسيطرة عليه".

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة"، 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.