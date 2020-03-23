لمكافحة كورونا… سنغافورة تتبرع لـ"الصحة العالمية" بـ 500 ألف دولار

أعلن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، أن بلاده تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية، ماليا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكتب لونغ، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "سنغافورة تتعهد بتقديم دعم مالي قيمته 500 ألف دولار لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)".

وأضاف: "سنغافورة تدعم الاستعداد الاستراتيجي وخطة الاستجابة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن تلك الخطة تساعد الدول الأخرى المهددة بخطر كورونا في محاربته".

Singapore will be pledging US$500k to @WHO’s Strategic Preparedness and Response Plan, which will help other vulnerable countries fight COVID-19. TY @DrTedros & his team for their tireless efforts during this global crisis. – LHL https://t.co/LSr4yowYZ1 — Lee Hsien Loong (@leehsienloong) March 23, 2020

وقال رئيس وزراء سنغافورة إن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وفريق عمله، لا يكلون في مواصلة العمل لمكافحة المرض، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 353 ألف مصاب، بينهم أكثر من 15 ألف و400 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.