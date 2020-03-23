"الأمن والتعاون" الأوروبية قلقة من احتجاز صحفيين في تركيا بسبب مقالات عن كورونا

أعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون لشؤون حرية الإعلام في أوروبا، أرليم ديزير، اليوم الإثنين، عن قلقه بشأن اعتقال عدد من الصحفيين في تركيا بعد نشرهم مواد عن الأزمة المحيطة بفيروس كورونا المستجد.

فيينا - سبوتنيك. نقل بيان المكتب الإعلامي للمنظمة عن ديزير، قوله: "يساورني القلق بشأن احتجاز صحفيين في تركيا لبعض الوقت بسبب تقارير عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد. تلعب وسائل الإعلام دورًا مهمًا خلال الأزمات" إذ تزود المجتمع بمعلومات مهمة، وتكافح المعلومات المزيفة وتعد تقارير حول قضايا المصلحة العامة المرتبطة بالوباء".

وأضاف: "أقر بأن القانون الدولي يسمح باتخاذ تدابير الطوارئ استجابة للتهديدات الخطيرة، مثل الأزمة الصحية الحالية، لكنني أريد أن أذكر الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن أي استجابة طارئة لفيروس كورونا المستجد يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية".

وأشار البيان إلى أن 7 صحفيين احتُجزوا في تركيا الأسبوع الماضي، بمن فيهم مدير صحيفة "هالك" ورئيس تحرير "بوصلى"، ورئيس تحرير صحيفة "أس إي أي كوسايل". وتم لاحقاً الإفراج عنهم جميعاً.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بوقت سابق من آذار/ مارس الجاري، "جائحة"، أكثر من 353 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات الـ15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.