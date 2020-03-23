الصين ترسل مساعدات إضافية إلى كوريا الجنوبية لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الصين عن إرسال مليون كمامة إضافية إلى كوريا الجنوبية في إطار مساعدتها لجارتها على التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" قالت السفارة الصينية في كوريا الجنوبية إن الصين أرسلت مليون كمامة طبية إضافية إلى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، في إطار جهودها لمساعدة جارتها على التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوكالة الكورية إلى أن هذه المجموعة التي تم نقلها من شنغهاي هي الأحدث من بين مواد الإغاثة التي قدمتها بكين إلى سيئول عبر الصليب الأحمر، لدعم معركتها ضد تفشي الوباء.

ولفتت إلى أن الإمدادات السابقة تضمنت مليون كمامة طبية ومائة ألف كمامة من نوع N95 و 10 آلاف من الملابس الواقية.

في المقابل تعهدت سيئول بتزويد بكين بـ5 ملايين دولار أمريكي للمساعدة في جهود التصدي للفيروس.

وأشارت الوكالة إلى أن الفيروس الجديد أصاب في كوريا الجنوبية 8.961 حالة اليوم الاثنين، وعدد حالات الوفاة 111حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالميا)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.