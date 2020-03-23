روسيا ترسل الطائرة الـ13 إلى إيطاليا ضمن المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الثالثة عشرة من طراز "إيل-76" أقلعت إلى إيطاليا وعلى متنها أفراد عسكريون ومعدات للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للوزارة: "بهدف مساعدة الجمهورية الإيطالية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، أقلعت من مطار تشكالوفسكي الطائرة الثالثة عشرة من طراز "إيل 76" على متنها عسكريون روس ومعدات خاصة".

ويشار إلى أنه بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي حول مناطق تنفيذ فعاليات الوقاية والتطهير، سيبدأ الخبراء العسكريون الروس بتنفيذ مهامهم.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في القارة الأوروبية، حتى أنها قد تجاوزت الصين بعدد الوفيات، ووفقا للبيانات الرسمية الأخيرة، فقد تم تسجيل ما يقرب من 60 ألف حالة إصابة، وتوفي أكثر من 5.4 ألف شخص.