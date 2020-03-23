الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف جميع الحروب حول العالم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار في جميع نقاط النزاعات في العالم على خلفية تهديد فيروس كورونا المستجد.

الأمم المتحدة - سبوتنيك . وقال غوتيريش: "يواجه عالمنا عدوًا مشتركًا متمثلا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الفيروس يصيب الجميع بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين، ويصيب الجميع بلا رحمة".

وأضاف الأمين العام: "في الوقت نفسه، تدور الصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم"، مشددا على أن "الفيروس المستعر يظهر بوضوح جنون الحرب".

وقال غوتيريش في تصريحاته: "لهذا السبب أدعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم".