وزير الصحة التركي: 300 ألف علبة إضافية لأدوات التشخيص السريع لكورونا تصل إلى تركيا الخميس

صرح وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، اليوم الاثنين، أن 300 ألف علبة إضافية لأدوات التشخيص السريع لفيروس كورونا المستجد ستصل إلى تركيا يوم الخميس المقبل.

وقال قوجه: "وصلنا صباح الاثنين من الصين 50 ألف علبة أدوات تشخيص سريع لكورونا وبدأنا باستخدامها"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

#عاجل | وزير الصحة التركي: وصلنا صباح الإثنين من الصين 50 ألف علبة أدوات تشخيص سريع لكورونا وبدأنا باستخدامها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 23, 2020

​وأضاف: "300 ألف علبة إضافية لأدوات التشخيص السريع لفيروس كورونا المستجد ستصل إلى تركيا يوم الخميس المقبل".

#عاجل | #أنقرة: 300 ألف علبة إضافية لأدوات التشخيص السريع لكورونا تصل تركيا الخميس — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 23, 2020

​وأكد وزير الصحة أن التزام المنازل أفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا المتجدد.

#عاجل | وزير الصحة التركي: التزام المنازل أفضل وسيلة للوقاية من كورونا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 23, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات حوالي 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص.