مدير "الصحة العالمية" يوجه رسالة إلى سنغافورة بشأن كورونا

وجه مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، رسالة إلى سنغافورة، بعدما أعلن رئيس وزرائها، لي هسين لونغ، تقديم دعم مالي لجهود المنظمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وكتب أدهانوم، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "رئيس وزراء سنغافورة يقوم بدور قيادي ممتاز، في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "منظمة الصحة العالمية وسنغافورة تتخذان موقفا واحدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد منذ البداية".

Thank you so much for your excellent leadership Mr. Prime Minister. @WHO and #Singapore have been fully aligned from the start on #COVID19 response. Much Gratitude to you and your Health Minister @GANKIMYONG https://t.co/Jhrt53BI3A — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2020

وأعلن رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونغ، في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستدعم منظمة الصحة العالمية، ماليا، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكتب لونغ، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "سنغافورة تتعهد بتقديم دعم مالي قيمته 500 ألف دولار لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي".

وأضاف: "سنغافورة تدعم الاستعداد الاستراتيجي وخطة الاستجابة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، في مواجهة فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن تلك الخطة تساعد الدول الأخرى المهددة بخطر كورونا في محاربته".

Singapore will be pledging US$500k to @WHO’s Strategic Preparedness and Response Plan, which will help other vulnerable countries fight COVID-19. TY @DrTedros & his team for their tireless efforts during this global crisis. – LHL https://t.co/LSr4yowYZ1 — Lee Hsien Loong (@leehsienloong) March 23, 2020

وقال رئيس وزراء سنغافورة إن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وفريق عمله، لا يكلون في مواصلة العمل لمكافحة المرض، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 358 ألف مصاب، بينهم أكثر من 15 ألف و400 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.