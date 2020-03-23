تبلغ من العمر 95 عاما... شاهد أكبر مريضة في إيطاليا تتعافى من فيروس كورونا

باتت سيدة مسنة تبلغ من العمر 95 عاما، أكبر شخص في إيطاليا يتعافى من فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة الآلاف من مواطنيها.

وتم تشخيص إصابة ألما كلارا كورسينيبو بوباء Covid-19، في وقت سابق من هذا الشهر، ليتم نقلها إلى المستشفى في الخامس من مارس/آذار.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أكد الطاقم الطبي أن جسم المريضة أظهر "ردة فعل كبيرة" ساعدتها على الشفاء التام.

وقالت ألما من سريرها في المستشفى: "نعم، نعم، أنا بخير. كانوا أشخاصا طيبين، اعتنوا بي جيدا، والآن سيرسلونني إلى المنزل بعد قليل".

95-year-old gran becomes oldest Italian to recover from coronavirus https://t.co/2vv4OQnCTu — The Sun (@TheSun) March 23, 2020

وأوضح المتخصصون أن ألما كانت قادرة على التعافي دون "العلاج المضاد للفيروسات الذي يعطى عادة للمرضى".

وأعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الاثنين، وفاة 602 شخص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6078 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 63 ألف و927 حالة، من 59 ألف و 138 حالة، بزيادة نسبتها 8%، وهي أقل نسبة زيادة منذ ظهور العدوى في الحادي والعشرين من فبراير/ شباط بحسب وكالة "رويترز".

من بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تم شفاء 7432 شخصًا بشكل كامل حتى يوم الاثنين، ارتفاعًا من 7024 شخصًا في اليوم السابق. وكان هناك 3204 أشخاص في العناية المركزة مقابل 3009 أشخاص، أمس الأحد.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 350 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.