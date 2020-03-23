ما الفرق بين العزل والحجر الصحيين؟

ما هو الفرق بين الحجر الصحي والعزل الصحي؟ #COVID19 pic.twitter.com/kXe1d9BATc

— WHO Egypt (@WHOEgypt) March 22, 2020

وأوضحت الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية في مصر، على "تويتر"، أن الحجر الصحي والعزل الصحي، مصطلحان كل منهما يشير إلى إجراءات مختلفة عن الأخرى، وكلاهما من وسائل مكافحة فيروس كورونا المستجد، حول العالم.

العزل الصحي:

يعني مصطلح العزل الصحي، فصل المرضى أو المصابين بالعدوى، عن الأشخاص الأصحاء، ويشمل أيضا تقييد حركتهم، ويتم تطبيقه لمنع انتشار الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويتم علاج المرضى، الذين تم عزلهم في المرافق الصحية، ويتلقون الرعاية الطبيعة حسب الحاجة.

الحجر الصحي:

يقصد بـ"الحجر الصحي" تقييد حركة أو فصل الأفراد الأصحاء، الذين ربما تعرضوا لعدوى بفيروس كورونا المستجد، وبقاؤهم بعيدا عن بقية السكان.

ولا يتعين على الأشخاص، الذين يخضعون لحجر صحي، أن يبقوا في منشأة صحية، ولكن يمكن أن يقيموا في أي مكان يتجنبون فيه الاتصال مع الآخرين.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 358 ألف مصاب، بينهم أكثر من 15 ألف و400 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.