صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لتخصيص تريليون دولار لمكافحة عواقب فيروس كورونا المستجد

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستاليا غيورغيفا، اليوم الاثنين، أن الصندوق مستعد لإنفاق تريليون دولار لمكافحة عواقب الأزمة المالية التي نشأت بسبب فيروس كورونا.

واشنطن – سبوتنيك. وكتبت غيورغيفا في ملاحظاتها بعد مؤتمر عبر الهاتف مع وزراء مالية دول العشرين الكبار: "نحن على استعداد لاستخدام كل قدرتنا الائتمانية بـ 1 تريليون دولار أمريكي".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 350 ألف شخص، كما بلغ عدد الوفيات نحو 15800، وتجاوز عدد المتعافين 99 ألف شخص.