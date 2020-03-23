رئيس قبرص يعلن إغلاق البلاد وحظر حركة المدنيين إلا للضرورة

أعلن رئيس قبرص عن إغلاق البلاد حتى 13 أبريل/ نيسان، وحظر لحركة المدنيين ما لم يكن هناك ضرورة مطلقة منذ يوم الثلاثاء.

وحسب "رويترز"، أعلنت قبرص، اليوم الاثنين، إغلاق الجزيرة حتى 13 أبريل/ نيسان لمكافحة انتشار الفيروس التاجي، قائلة إن حركة الأشخاص ستظل محظورة حتى ذلك الحين ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في خطاب: "نحن في حالة حرب حقا، وهذا لا يتم كسبه من خلال تجنيد أطفالنا لتقديم الأرواح أو الانتحار عن طريق الأسلحة". "إنها حرب لا يمكن كسبها إلا إذا أغلقنا المنافذ".

وأبلغت قبرص عن 116 حالة إصابة بالفيروس التاجي، بما في ذلك 21 حالة جديدة تم تأكيدها اليوم الاثنين. وقامت الجزيرة بإغلاق حدودها بشكل فعال مع حظر واسع النطاق لحركة المرور الجوية المدنية التي دخلت حيز التنفيذ في 21 مارس/ آذار.