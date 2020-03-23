بسبب كورونا... أسلوب جديد للتسوق من المحال التجارية

نشرت صحيفة "ذا صن" مقطع فيديو، يظهر بعض الأشخاص خلال ذهابهم للتسوق من المحال التجارية بزي خاص للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ونشرت الصحيفة البريطانية مقطع الفيديو على صفحتها على "تويتر"، اليوم الاثنين، بعنوان "التسوق في عام 2020".

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص يدفع أمامه عربة التسوق، وهو يرتدى زيا أزرق اللون وكمامة وقناع كامل على وجهه، إضافة إلى القفازات في يديه، وبحسب الصحيفة، فإن هذه الطريقة ستكون هي طريقة الذهاب إلى المحال التجارية في 2020، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

Going to the supermarket in 2020... pic.twitter.com/7i7AkxRtPx — The Sun (@TheSun) March 23, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 358 ألف مصاب، بينهم أكثر من 15 ألف و400 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصاءات العالمية.