بسبب كورونا... أسلوب جديد للتسوق من المحال التجارية

ونشرت الصحيفة البريطانية مقطع الفيديو على صفحتها على "تويتر"، اليوم الاثنين، بعنوان "التسوق في عام 2020".
ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص يدفع أمامه عربة التسوق، وهو يرتدى زيا أزرق اللون وكمامة وقناع كامل على وجهه، إضافة إلى القفازات في يديه، وبحسب الصحيفة، فإن هذه الطريقة ستكون هي طريقة الذهاب إلى المحال التجارية في 2020، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
Going to the supermarket in 2020... pic.twitter.com/7i7AkxRtPx— The Sun (@TheSun) March 23, 2020
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، 358 ألف مصاب، بينهم أكثر من 15 ألف و400 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصاءات العالمية.
وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.
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