أكثر الشواطئ ازدحاما تتحول لـ"شواطئ مهجورة"

نشرت صحيفة "ذا صن" مقطع فيديو يظهر شواطئ أستراليا، التي أصبحت مهجورة، بعدما كانت مكتظة بالسائحين، قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت الصحيفة البريطانية إن العديد من شواطئ سيدني أصبحت مهجورة بصورة كاملة بعدما أصدرت السلطات الأسترالية قرارا بإغلاقها، ضمن الإجراءات، المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وصل إلى غالبية دول العالم.

Sydney beaches closed after large crowds ignored social distancing pic.twitter.com/h42OYJnAy5 — The Sun (@TheSun) March 23, 2020

وأوضحت الصحيفة أن قرار إغلاق الشواطئ جاء بعد أيام من رصد تجمعات كبيرة على أحد الشواطئ، رغم تحذيرات السلطات الرسمية، التي تدعو إلى تجنب الوجود في أي مناطق مزدحمة.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، 373 ألف مصاب، بينهم أكثر من 16 ألف و300 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصاءات العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 63 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 42 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 29 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة، بينما يوجد في أستراليا 1717 حالة إصابة، بينهم 7 وفيات، وتعافى منهم 88 شخصا.