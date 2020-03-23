لصوص بلا قلب يسرقون طعاما مخصصا للمعزولين بسبب كورونا... القصة الكاملة

اقتحم لصوص فندقا ونفذوا غارات على المطابخ وسرقوا ما قيمته 1200 جنيه إسترليني من الطعام المخصص للسكان المحليين الذين تركوا معزولين بسبب فيروس كورونا.

وحسب "دايلي ميل" البريطانية اقتحم "لصوص بلا قلب" فندقًا ودمروا ثلاجات الطعام المخصصة للسكان المحليين الذين يعيشون في العزلة الذاتية للفيروس التاجي كورونا المستجد.

وبعد إغلاق أبوابها كجزء من إغلاق الحكومة للمطاعم والحانات على الصعيد الوطني، قدم الفندق ومطعمه خدمة توصيل الطلبات بأسعار مخفضة لمن أجبروا على الاحتماء في المنزل.

ولكن قبل أيام فقط من الاستعداد لإرسال الدفعة الأولى، قامت عصابة من السفاحين بتفريغ 1200 جنيه إسترليني من الدجاج ولحم البقر والضأن والأسماك من الفندق ليلة الجمعة.

Coronavirus: Thieves steal Essex school's food meant for key workers' children https://t.co/Ha1DBtVyqI — Sky News (@SkyNews) March 23, 2020

لم يبق للمالك ديفيد بلاكستاد أي خيار سوى إلغاء جميع عمليات التسليم، التي قال إنها لا تضر نشاطه التجاري في الأوقات العصيبة فحسب، بل تحرم المجتمع من الإمدادات الحيوية.

وقال: "الناس الذين فعلوا ذلك لم يسرقوا منا فقط، ولكنهم استغلوا فرصة ما يعيشه المجتمع لسرقة هذه المساعدة منا".

وأضاف: "لا يمكننا أن نصدق أن هذا قد حدث. الأوقات صعبة للغاية بالنسبة لنا كشركة، وقد أغلقنا أبوابنا للعملاء تماشياً مع النصائح الحكومية".

وتابع: "كنا نخطط لبدء خدمة طعام مجتمعية يوم الاثنين حيث نعرض على السكان القريبين طلب وجباتهم وسنقوم بتوصيلها إلى أبوابهم، ولكن للأسف لن نتمكن من القيام بذلك".

As staff restocked a @Tesco near Dover - thieves arrived to relieve the store of its cash machines.



A clear demonstration that even in a national crisis, criminals don’t stop.#coronavirusuk #COVID19

pic.twitter.com/UVRO6OwtSH — FoxtrotCop 🇬🇧 (@Foxtrot_Cop) March 23, 2020

وكان من المقرر أن تبدأ الخدمة في Worfield والمناطق المجاورة من يوم الاثنين، حيث يدفع العملاء فقط مقابل المكونات في وجبتهم.

وقال رئيس الطهاة جافين آلان: "إنه لأمر محزن، كنا نحاول دفع شيء ما لمجتمعنا، والآن يبدو أن ذلك لن يكون ممكنًا".

وقال المالك: "لم نكن لنصدق أبدًا أن الناس يمكنهم القيام بذلك، ولكن هذا بمثابة تحذير لأصحاب الأعمال الآخرين -تجريد الناس من الطعام-، والآن أصبحت أقسام الكحول في محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية والحانات والمطابخ هدفًا".

وقد أمرت جميع الحانات والمطاعم والحانات بالإغلاق الأسبوع الماضي، حيث صعدت الحكومة إجراءاتها لوقف انتشار الفيروس التاجي على الأراضي البريطانية.

Breaking: An NHS hospital has been broken into by thieves who stole a cash machine as staff deal with the coronavirus pandemic#CoronavirusPandemic | #CoronaCrisisuk https://t.co/K5ll4R2MGq — LBC News (@LBCNews) March 22, 2020

ومع ذلك، لا يزال يُسمح لهم بتقديم خدمات الوجبات السريعة، وقد عرض الكثيرون عروضا بأسعار مخفضة في إظهار الدعم لأولئك الأكثر تضرراً من الوباء.

لكن بينما تتماسك مساحات كبيرة من المجتمع في الأوقات المظلمة، غالبًا ما تشهد الأزمات ارتفاعًا في معدلات الجريمة.

وتم تحذير الجمهور اليوم من توخي الحذر من تصاعد عنف العصابات في الشوارع.

وقال ريتشارد والتون، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد: 'إن خطر زيادة عنف العصابات خلال الأشهر القادمة هو أن عمليات الطعن على وجه الخصوص تتطلب في كثير من الأحيان علاجًا مكثفًا للعناية.

"يجب تجنيب المستشفيات هذا الضغط الإضافي على مواردها لأنها تتكيف مع ذروة جائحة الفيروس التاجي".