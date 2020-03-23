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20:58 GMT23 مارس/ آذار 2020
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    الشرطة البريطانية في موقع الحدث

    لصوص بلا قلب يسرقون طعاما مخصصا للمعزولين بسبب كورونا... القصة الكاملة

    © REUTERS / Neil Hall
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    اقتحم لصوص فندقا ونفذوا غارات على المطابخ وسرقوا ما قيمته 1200 جنيه إسترليني من الطعام المخصص للسكان المحليين الذين تركوا معزولين بسبب فيروس كورونا.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان في اجتماعهما الثنائي خلال قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    وحسب "دايلي ميل" البريطانية اقتحم "لصوص بلا قلب" فندقًا ودمروا ثلاجات الطعام المخصصة للسكان المحليين الذين يعيشون في العزلة الذاتية للفيروس التاجي كورونا المستجد.

    وبعد إغلاق أبوابها كجزء من إغلاق الحكومة للمطاعم والحانات على الصعيد الوطني، قدم الفندق ومطعمه خدمة توصيل الطلبات بأسعار مخفضة لمن أجبروا على الاحتماء في المنزل.

    ولكن قبل أيام فقط من الاستعداد لإرسال الدفعة الأولى، قامت عصابة من السفاحين بتفريغ 1200 جنيه إسترليني من الدجاج ولحم البقر والضأن والأسماك من الفندق ليلة الجمعة.

    لم يبق للمالك ديفيد بلاكستاد أي خيار سوى إلغاء جميع عمليات التسليم، التي قال إنها لا تضر نشاطه التجاري في الأوقات العصيبة فحسب، بل تحرم المجتمع من الإمدادات الحيوية.

    وقال: "الناس الذين فعلوا ذلك لم يسرقوا منا فقط، ولكنهم استغلوا فرصة ما يعيشه المجتمع لسرقة هذه المساعدة منا".

    وأضاف: "لا يمكننا أن نصدق أن هذا قد حدث. الأوقات صعبة للغاية بالنسبة لنا كشركة، وقد أغلقنا أبوابنا للعملاء تماشياً مع النصائح الحكومية".

    وتابع: "كنا نخطط لبدء خدمة طعام مجتمعية يوم الاثنين حيث نعرض على السكان القريبين طلب وجباتهم وسنقوم بتوصيلها إلى أبوابهم، ولكن للأسف لن نتمكن من القيام بذلك".

    وكان من المقرر أن تبدأ الخدمة في Worfield والمناطق المجاورة من يوم الاثنين، حيث يدفع العملاء فقط مقابل المكونات في وجبتهم.

    وقال رئيس الطهاة جافين آلان: "إنه لأمر محزن، كنا نحاول دفع شيء ما لمجتمعنا، والآن يبدو أن ذلك لن يكون ممكنًا".

    وقال المالك: "لم نكن لنصدق أبدًا أن الناس يمكنهم القيام بذلك، ولكن هذا بمثابة تحذير لأصحاب الأعمال الآخرين -تجريد الناس من الطعام-، والآن أصبحت أقسام الكحول في محلات السوبر ماركت والمحلات التجارية والحانات والمطابخ هدفًا".

    وقد أمرت جميع الحانات والمطاعم والحانات بالإغلاق الأسبوع الماضي، حيث صعدت الحكومة إجراءاتها لوقف انتشار الفيروس التاجي على الأراضي البريطانية.

    ومع ذلك، لا يزال يُسمح لهم بتقديم خدمات الوجبات السريعة، وقد عرض الكثيرون عروضا بأسعار مخفضة في إظهار الدعم لأولئك الأكثر تضرراً من الوباء.

    لكن بينما تتماسك مساحات كبيرة من المجتمع في الأوقات المظلمة، غالبًا ما تشهد الأزمات ارتفاعًا في معدلات الجريمة.

    وتم تحذير الجمهور اليوم من توخي الحذر من تصاعد عنف العصابات في الشوارع.

    وقال ريتشارد والتون، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد: 'إن خطر زيادة عنف العصابات خلال الأشهر القادمة هو أن عمليات الطعن على وجه الخصوص تتطلب في كثير من الأحيان علاجًا مكثفًا للعناية.

    "يجب تجنيب المستشفيات هذا الضغط الإضافي على مواردها لأنها تتكيف مع ذروة جائحة الفيروس التاجي".

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    الكلمات الدلالية:
    لصوص, بريطانيا, فيروس كورونا
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