صحفي بالمكتب الإعلامي في البيت الأبيض مشتبه بإصابته بكورونا

قالت رابطة صحفيي البيت الأبيض إنه تم إبلاغها بوجود حالة إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الرابطة: "لقد تم إبلاغنا أن أحد زملائنا لديه حالة مشتبه بها من كورونا المستجد، كتب الصحفي في البيت الأبيض جون كارل في رسالة بالبريد الإلكتروني للأعضاء. كان الصحفي في البيت الأبيض في 9 و11 و16 و18 مارس".

White House Correspondents Association president @jonkarl emails members:



"We have been informed that one of our colleagues has a suspected case of COVID-19. The individual was at the White House on March 9, 11, 16 and 18." pic.twitter.com/RbUDfDxKX7 — Oliver Darcy (@oliverdarcy) March 23, 2020

​ولم تكشف الرابطة عن اسم المراسل، لكنها قالت إنها على اتصال بطبيب البيت الأبيض والمؤسسة الصحفية التي ينتمي إليها المراسل.

ويظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل يومي في إفادات صحفية تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة ترامب في غرفة واحدة.

وأعلنت جامعة جونس هوبكينس، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تخطى 40 ألف شخص، حيث تضاعف العدد تقريبًا خلال يومين.

ووفقاً لبيانات الجامعة، فإن عدد الحالات المؤكد إصابتها بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به الفيروس ارتفع إلى 41 ألف شخص، بزيادة 8 آلاف إصابة عن يوم أمس، وتوفي 485 شخصًا.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن إدارته تعمل على إرسال العديد من الإمدادات الطبية إلى الولايات المتضررة مثل نيويورك وواشنطن، بعدما تضررتا بشكل كبير من فيروس كورونا المستجد.