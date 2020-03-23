أطباء يحذرون: أعراض كورونا قد تكون بسيطة في البداية

حذر مجموعة من الأطباء من أن بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ربما لا تظهر عليهم أي أعراض قبل أن تتعرض صحتهم لانهيار مفاجئ.

ذكرت ذلك صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الاثني، مشيرة إلى قول مجموعة من الأطباء أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، تكون بسيطة في بداية الأمر، وتشمل كحة خفيفة، وصداع، وحمى من المستويات المنخفضة، وذلك قبل أن تتدهور صحتهم بصورة مفاجأة.

ولفتت شبكة "إن بي سي نيوز" إلى قول الدكتور جوشوا دينسون، من مركز "تولان" الطبي في مدينة نيو أورلينز، بولاية لويزيانا الأمريكية، إن بعض المرضى يستغرقون أسبوعا لكي تنتهي تلك الأعراض أو يصبحوا في حالة سيئة.

Coronavirus patients feel better before getting seriously ill https://t.co/O8QoxNDQKp — The Sun (@TheSun) March 23, 2020

بينما يقول الدكتور دنسون، الذي ساهم في علاج نحو 20 مصاب بفيروس كورونا، إن المرحلة الأولى من المرض تشبه "الاحتراق البطيء".

ويقول الدكتور كين لاين، في مدينة دينفر الأمريكية: "يبدو من متابعة حالة المرضى، أن هناك فترة معينة من الوقت، تبدو وكأن الجسد يحاول أن يصل إلى وضع يمكنه من التغلب على المرض أو الاستسلام له".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 373 ألف مصاب، بينهم أكثر من 16 ألف و300 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 63 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 42 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 29 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة، بينما يوجد في أستراليا 1717 حالة إصابة، بينهم 7 وفيات، وتعافى منهم 88 شخصا.