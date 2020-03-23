"أمل زائف"... الصحة العالمية تحذر من أدوية تستخدم للعلاج من كورونا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع حول العالم.

موضحا بأنه تم تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم.

وأكد تيدروس أنه سيخاطب قادة دول مجموعة العشرين هذا الأسبوع، وسيطلب منهم العمل معا لتعزيز إنتاج معدات الحماية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ووجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بعض النصائح حيث قال "التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية ضد جائحة كورونا".

وشدد على أن "استخدام أدوية لم تخضع للتجربة لعلاج مرض /كوفيد-19/ قد يعطي أملا زائفا".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، عدد 370 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 100 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و41 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.