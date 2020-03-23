رئيس هيئة قناة السويس: هكذا تم التعامل مع سفينة إيطالية تحمل مصابين بـ"كورونا"

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة، التي كانت تحمل مصابين بفيروس كورونا المستجد، عبرت قناة السويس، متجهة إلى إيطاليا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة خلال عبورها.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الفريق أسامة ربيع، كشف تفاصيل نجاح الهيئة في التعامل مع سفينة الركاب الإيطالية، التي كانت متجهة إلى إيطاليا وعلى متنها مصابون بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" على قناة "ON"، وقال: "قمنا بوضع أفضل المرشدين على القاطرة، ووضع فواصل، وعبرت بسلام وخرجت من بورسعيد ومتجهة الآن لإيطاليا".

وتابع: "يتم إجراء حجر صحى لجميع السفن والكشف عليها، ومتابعة البلاغات العالمية، مضيفا: "نأخذ كافة الاحتياطات، حيث يصعد المرشد مرتديا كافة التجهيزات وينفذ مهمته، ويتم الكشف عليه قبل صعوده السفينة وبعد نزوله من عليها".

ولفت إلى أن هناك تباطؤا فى حركة الملاحة العالمية، مضيفا: "لكن المتوسط 53 سفينة يوميا بمتوسط 3.3 مليون طن.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس: "تم إجراء الحجر الصحى على كافة السفن، والكشف الدورى على جميع العاملين المصريين والأجانب"، مضيفا: "نعلم المشكلة وحجم خطرها، وسنساعد الدولة للقضاء عليها".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 373 ألف مصاب، بينهم أكثر من 16 ألف و300 حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين، الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 63 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 42 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 29 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة، بينما يوجد في أستراليا 1717 حالة إصابة، بينهم 7 وفيات، وتعافى منهم 88 شخصا.