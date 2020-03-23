واشنطن تخفض مساعدتها لأفغانستان بمقدار مليار دولار بسبب خلافات غني وعبد الله

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستخفض المساعدات لأفغانستان مليار دولار، بسبب استمرار الصراع بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه السياسي عبد الله عبد الله.

موسكو – سبوتنيك. وأضاف بومبيو في بيان بعد مهمة وساطة لكابول استمرت يوما"، سنبادر أيضا بإجراء مراجعة لكل برامجنا ومشروعاتنا لتحديد التخفيضات الإضافية وإعادة النظر في تعهداتنا لمؤتمرات تعقد في المستقبل للمانحين لأفغانستان".

وأشار الوزير إلى أن "فشل القيادة هذا يشكل تهديدا مباشرا للمصالح الوطنية الأمريكية"، وستبدأ الحكومة الأمريكية في مراجعة التعاون مع أفغانستان.

US Slashes Aid to Afghanistan After Pompeo Trip to Kabul https://t.co/yE5nI8ApDp pic.twitter.com/krsZmUPPHO — NBC Chicago (@nbcchicago) March 23, 2020

وتابع، "اليوم... نقوم بخفض المساعدات إلى (أفغانستان) بمقدار مليار دولار هذا العام. نحن مستعدون لخفض (المساعدات) مليار دولار أخرى في عام 2021".



كان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وصل اليوم إلى أفغانستان في زيارة لم يعلن عنه ا مسبقا للمساعدة في إنقاذ اتفاق تاريخي وقعته واشنطن مع حركة طالبان في نهاية فبراير/شباط وتعرقله الخلافات السياسية وأعمال العنف.

وأدى الرئيس الأفغاني أشرف غني اليمين لولاية رئاسية ثانية يوم 9 مارس/آذار، لكن منافسه على المنصب رفض الاعتراف بذلك وأقام مراسم تنصيب موازية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية غني وهو يؤدي اليمين في القصر الرئاسي في كابول في مراسم حضرها عدد من الدبلوماسيين الأجانب من بينهم المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد.

وأقام عبد الله عبد الله المرشح الرئاسي وخصم غني الذي ينازعه على نتيجة الانتخابات مراسمه الخاصة في نفس الوقت، ما يشير إلى أن محادثات بين الجانبين توسط فيه خليل زاد للتوصل إلى تسوية للأزمة باءت بالفشل.

وزار بومبيو الرئيس الأفغاني أشرف غني في قصره قبل الاجتماع مع خصمه السياسي عبد الله عبد الله، ويقول كلاهما إنه الرئيس الشرعي للبلاد بعد انتخابات متنازع على نتيجتها في سبتمبر/أيلول.

وعرقل موقفهما تشكيل فريق تفاوض لتمثيل الحكومة الأفغانية في محادثات مزمعة مع طالبان، وفقا لرويترز.