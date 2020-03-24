ترامب: سننتصر في حربنا ضد كورونا وأمريكا ستفتح أبوابها للعمل قريبا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح بتحول كورونا لأزمة اقتصادية طويلة المدى.

موسكو – سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "دعونا نعمل. لم يتم بناء بلدنا ليغلق. أمريكا ستفتح أبوابها للعمل مرة أخرى وقريبا جدا، أسرع بكثير من ثلاثة إلى أربعة أشهر، كما يعتقد البعض".

وأضاف الرئيس مشيرا إلى إجراءات مكافحة وباء الفيروس القاتل: "لا يمكننا السماح بأن يصبح الدواء أسوأ من المرض".

وأوضح ترامب، أن الأطباء يميلون إلى خيار الإغلاق حتى ولوكان ذلك "لبضع سنوات"، وأردف "لا يمكننا فعل ذلك"، موضحا "سننتصر في هذه الحرب ضد كورونا أسرع مما يتوقع البعض".

وعندما سـُئل ترامب عن التناقض الواضح بين ارتفاع عدد الوفيات في البلاد وقوله إن هناك حاجة لفتح أعمال احتياطية وسط التداعيات الاقتصادية، أجاب الرئيس الأميركي: "يمكننا أن نفعل أمرين في وقت واحد".

وحول حزمة تحفيز مجلس الشيوخ، قال ترامب:

إن الجمهوريين والديمقراطيين "ليس لديهم خيار" سوى التوصل إلى اتفاق.

وأكد البيت الأبيض، أن ترامب وقع قرارا تنفيذيا يمنع تخزين أو التلاعب في أسعار المستلزمات اللازمة لمكافحة فيروس.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ 42 ألف حالة وتوفي منهم 517 حالة، حسب آخر البيانات الصادرة يوم الاثنين.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 374 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 101 ألف.



وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و41 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.

عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.