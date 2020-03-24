الصين تعود من جديد لإعلان إصابات محلية بفيروس كورونا

عادت الصين لتسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد-19) مجددا، اليوم الثلاثاء، بعد مرور أكثر من 5 أيام بدون تسجيل أي إصابة، وفقا للجنة الصحة الوطنية.

وأعلنت الصين عن تسجيل حالة إصابة واحدة في منطقة هوبي "بؤرة تفشي المرض"، فيما تم تسجيل 3 إصابة أخرى في مناطق مختلفة من البر الرئيسي للصين.



وقفز عدد الإصابات الوادة من الخارج إلى الصين الضعفين حيث سجلت 74 جديدة لأجانب قادمين من الخارج بزيادة عن 39 حالة يوم الأحد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الصين شهدت 78 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم الاثنين، بزيادة بواقع المثلين عن يوم الأحد.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 374 ألف إصابة، وأكثر من 16 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 101 ألف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 63 ألفًا في إيطاليا و41 ألفا في الولايات المتحدة و33 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 180 دولة أخرى.



عُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.